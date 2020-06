Francesca Ferragni, la sorellina di Chiara fotografata a tradimento: si laurea da casa, sotto la scrivania "in deshabillé"

18 giugno 2020 a

Chissà cos'avrà detto Chiara Ferragni, patita di look. La sorellina Francesca si è laureata con il massimo dei voti in chirurgia orale, e come da prassi dell'era coronavirus la sessione di laurea è stata organizzata "da remoto", con la candidata comodamente seduta a casa, davanti al pc. Forse troppo comodamente: come da foto scattata (a tradimento?) alla bella Francesca, si vede che sotto la scrivania (nascosta alla telecamera) la laureanda era per così dire in deshabillé. Sopra, giacca elegante e trucco perfetto, sotto un paio di ciabatte al limite dell'inguardabile. Nonostante questo (o forse proprio per questa prova di coraggio estetico), i fan hanno apprezzato.

