Striscia la Notizia, raptus di Chiara Ferragni: "Finché morte non ci separi? Fedez vai a fare in c***"

06 giugno 2020 a

Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi un weekend nella splendida cornice del Lago Maggiore, dove hanno dato vita a uno dei loro soliti siparietti imperdibili. La famosissima influencer si è cimentata nel cosiddetto “volo dell’angelo”, una pratica mozzafiato che consente di volare da una montagna all’altra appesi a un filo metallico, ovviamente con tutte le precauzioni e le attrezzature del caso. Poco prima che la Ferragni si lanciasse, Fedez le ha rivolto alcune parole che l’hanno fatta imbestialire. “Amore, finché morte non ci separi”, ha detto il cantante, provocando la reazione della moglie: “Ma sei serio? Vai a fare in c***. Ma puoi dire una cosa del genere?”. Striscia la Notizia ha pubblicato l’imperdibile siparietto sui suoi social.

