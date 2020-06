Elettra Lamborghini, confidenza-choc in campagna: "Come mi piace la puzza di m***a, dovreste provarla"

26 giugno 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire e di far parlare di sé sui social per il modo spontaneo con cui si relaziona con i suoi fan. In un video pubblicato nelle sue story su Instagram la nota ereditiera passeggia per la campagna, diretta alla fattoria dove si trova il suo nuovo cavallo. E coglie l’occasione per una confidenza senza peli sulla lingua, come è abituata a fare sempre: “Sto andando a trovare le vacche e stavo pensando che anche quando ero piccolina a me la puzza di m***a piaceva proprio tanto. Non c’è niente di più bello, dovreste provarla”. Poi Elettra ha condiviso lo scatto con una vacca, concludendo in bellezza lo show nella natura.

Elettra Lamborghini, il lato B leopardato? "Un male cane", la decisione drastica dell'ereditiera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.