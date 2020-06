Elisabetta Gregoraci gela Briatore: "Corteggiatori discreti e galanti, voglia di lasciarmi andare

26 giugno 2020 a

"I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi". Elisabetta Gregoraci si confessa al settimanale Gente e chissà come prenderà queste parole il suo ex Flavio Briatore. Pare che il supermanager possa avere una parola importante (e contraria) sulla possibile partecipazione della madre di suo figlio Nathan Falco al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Di sicuro, però, la splendida Elisabetta nella vita privata decide per conto proprio. "La cosa mi lusinga - ammette riguardo agli spasimanti, non meglio identificati -. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare". Insomma, un'intervista che pare "cucinata" a puntino per far montare la gelosia di Briatore, visto che da più parti si vociferava di un loro possibile ritorno di fiamma. A sentire la Gregoraci, però, l'ipotesi sembra lontana, molto lontana, vistoche la diretta interessata si dice “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”. E tanti saluti al buon Flavio.

