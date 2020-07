Alessia Marcuzzi, i paparazzi esagerano: in spiaggia, un primo piano... così. Stiamo scherzando?

01 luglio 2020 a

Paparazzi scatenati. Anzi, scatenatissimi. Forse in questo caso esagerati. Si parla dei fotografi di Oggi ( clicca qui per vedere il servizio integrale ), che hanno beccato Alessia Marcuzzi al mare insieme a Paolo Calabresi Marconi: altro che crisi, i due appaiono più affiatati che mai. Gli scatti arrivano da San Felice Circeo, li mostrano complici, appassionati, divertiti. E soprattutto mostrano la conduttrice Mediaset in una posizione proibita. In costume rosso, la Marcuzzi sfoggia un fisico statuario, impeccabile (soprattutto a 47 anni). Ma uno scatto, come accennato, appare un po'... troppo spinto. Ecco Alessia che si avvicina a Paolo, sdraiato sul lettino col cagnetto della coppia sulla pancia. E così la Marcuzzi viene immortalata così come potete vedere qui sotto: un primo piano del lato B... davvero molto audace.

