Anna Tatangelo, la confessione sull'addio a Gigi D'Alessio: "Servirebbe uno psicoterapeuta"

Si racconta, Anna Tatangelo. Lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui parla della sua trasformazione, artistica e personale, anche con il nuovo look con capello biondo. "Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento", spiega la cantante di Sora. Poi, ovviamente, si parla della rottura, anzi la nuova rottura, con Gigi D'Alessio, definita dalla Tatangelo "una forte scossa". E ancora: "Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe uno psicoterapeuta per spiegarlo", afferma riferendosi alla già vitata volontà di cambiare tutto. Ma i rapporti con D'Alessio oggi come sono? "Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre", ha concluso Anna Tatangelo.

