Justine Mattera, lo scatto oltre la censura: si piega in avanti e mostra il lato B, così in primo piano

04 luglio 2020 a

a

a

Dopo qualche giorno di "pausa", il prepotente ritorno alla provocazione rigorosamente super-sexy (e con pochi veli) firmato Justine Mattera. "Ciao da Alassio", scrive in calce a due foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La showgirl indossa un peculiare body rosso e bianco fantasia. In uno scatto si mostra seduta e sorridente con occhiali da sole su un cornicione. Nell'altro invece, eccola di spalle, la mano sollevata in un gesto di saluto, un poco piegata in avanti. Il risultato? Il lato B proposto così come potete vedere qui sotto a tutti i suoi seguaci, un primo piano davvero proibito. Justine Mattera, insomma, non si smentisce mai: sempre piccantissima.

Una roba mai vista: il lato B di Belen Rodriguez? Inarrivabile: le forme che superano la perfezione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.