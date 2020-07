Eros Ramazzotti, simpatico duetto social tra il cantante e Pago: "Sembra un po' così... ma è un bravo ragazzo”

04 luglio 2020 a

Pago ed Eros Ramazzotti hanno fatto un video, pubblicato poi sui social. in cui l’artista romano augura a Pago un grosso in bocca al lupo per il futuro, sottolineando che l’ex gieffino vip è “un bravo ragazzo”. Nel filmato c’è stato lo spazio anche per un piccola gaffe di Pacifico, prontamente ‘corretta’ da Ramazzotti. “Questo è un bravo ragazzo. Sembra un po’ così... ma è un bravo ragazzo”, ha detto Eros indicando Pago che ha suggerito sorridendo: “Dillo che sono un grande fig…0“. Ramazzotti sorride sorpreso e replica: “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. Insomma, va bene l’amicizia, però non allarghiamoci troppo."

Siparietto simpatico tra due cantanti entrambi sono single. A Ramazzotti, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, sono stati attribuiti diversi flirt, nessuno dei quali ha trovato un riscontro concreto (anzi hanno trovato molte smentite del diretto interessato). Anche il cantante sardo, dopo aver chiuso la storia con la Enardu, è ancora solo.

