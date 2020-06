Ballando con le Stelle, Miriana Trevisan: "Sarebbe il mio sogno", l'obiettivo della showgirl

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

a

a

“Ballando con le stelle? Sarebbe il mio sogno”: parola di Miriana Trevisan che confessa a Libero di essere pronta ad un’esperienza come quella del programma serale di Rai1. La Trevisan, che ha una carriera formidabile alle spalle, lancia un appello alla Carlucci: “La stimo tantissimo. Mi piace il suo modo di fare tv e poi Ballando sarebbe un modo per rimettermi in gioco con la danza”, assicura l’ex ragazza di Non è la Rai (lo storico programma degli anni Novanta di Gianni Boncompagni, in onda ogni giorno dal Palatino di Roma).

Pago, schiaffo a Serena Enardu e asfalta Alessandro: "Ma quale confronto?"

Miriana adesso si riserverà qualche giorno di vacanza. “Girerò l’Italia. Nicolino (il figlio avuto con Pago ndr) sarà in Sardegna. E anche io andrò lì, ma con Pago saremo separati. “Abbiamo comunque un rapporto bellissimo, ridiamo tantissimo”, racconta Miriana. Pago - che ha pubblicato da poco un libro - ha lasciato Serena Enardu dopo la tempesta del Grande Fratello vip. Non ha chiuso definitivamente le porte. Ma vuole pensarci un po’. Come dire: un momento di pausa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.