Principe Harry, le voci-choc: "Terrorizzato, estirpato dalla famiglia". Come lo ha ridotto Meghan Markle

05 luglio 2020 a

a

a

Finito nella trappola di Meghan Markle. E, forse, pentito. Si parla del principe Harry e di alcune indiscrezioni che lo riguardano: secondo i royal watchers, gli esperti della famiglia reale britannica, sarebbe infatti in preda a mille tormenti. E uno di questi è quello rivelato dal libro Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, scritto da Andy Tillett and Dylan Howard, in cui si scopre che ora che vive in California, a migliaia di chilometri da Londra, "Harry si è reso conto che il padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II non ci saranno per sempre". Insomma, Meghan è riuscito ad estirparlo dalla sua famiglia. E ora il principe ne sta prendendo atto e sarebbe terrorizzato: "Ha paura di non esserci quando la nonna regina morirà", aggiunge il libro. E ancora, il dolore per il fatto di non essere stato vicino a papà Carlo, 71 anni, quando aveva contratto il coronavirus: "È sopraffatto dai sensi di colpa per essere lontano dalla famiglia durante la pandemia". E ancora, il fatto che in California la sua Meghan conduca una vita da perfetta star e lui, al contrario, una vita da "marito di". Insomma, si sente "isolato e disorientato". Si è, forse, reso conto di aver compromesso in modo irrimediabile il suo rapporto con la famiglia. E, forse, il suo futuro.

"Quando è molto arrabbiata...". Regina Elisabetta, svelati i suoi segreti più imbarazzanti: dettagli intimi

"Meghan Markle? Incinta, ma...". Lo sfregio più inaccettabile alla Corona della moglie del principe Harry: tanti saluti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.