Meghan Markle? "Incinta, ma non lo ha detto alla Regina Elisabetta": lo sfregio finale alla Corona inglese

Meghan Markle è incinta? Le voci si fanno sempre più insistenti e addirittura arriva un’indiscrezione su uno sgarbo che la moglie del principe Harry avrebbe fatto alla famiglia reale. “Meghan è in dolce attesa ma non l’ha detto alla Regina Elisabetta”, come invece richiederebbe il protocollo. A parlare al magazine New Idea è un amico della Markle, che però ha chiesto di rimanere anonimo pur confermando la notizia della dolce attesa, la seconda per Meghan: “Hanno sempre voluto costruire una famiglia numerosa. Vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo. Proprio come hanno sempre desiderato”. Il magazine ha contattato anche Philip Dampier, biografo di Corte, secondo cui la Regina Elisabetta “sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa”. Ormai sembra già saperlo tutto il mondo, si attende solo la conferma ufficiale.

