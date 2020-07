Maria Elena Boschi, la confessione di Giulio Berruti: "Sono innamorato, ci sono delle foto"

Francesco Fredella 06 luglio 2020 a

a

a

Innamorata. Maria Elena Boschi, ex ministro del Governo Renzi, cotta di Giulio Berruti (attore super sexy). “Sono innamorato. Inutile negarlo, ci sono delle foto”, dice l’attore. Che si stringe nel più profondo silenzio. “Non dico nulla di più. Sono una persona molto riservata che vuole custodire gelosamente la propria vita privata”, parola di Berruti al settimana F. “Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”, continua. La Boschi resta in silenzio. Non parla. Berruti viene da una una relazione durata tre anni con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair. I due hanno vissuto assieme. In passato, a quanto pare, ha avuto una storia con la figlia di Malagò.

La Boschi come Marilyn Monroe, soffio di vento e la gonna... Una bomba: Renzi che dice di queste foto? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.