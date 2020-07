Martina Nasoni, l'ex "ragazzina" del Grande Fratello stupisce Instagram: foto in bikini, pieno di like

06 luglio 2020 a

La "ragazzina" stupisce tutti. Martina Nasoni fa il pieno di like su Instagram con una sua "sorprendente" foto in bikini. Diventata famosa grazie alla partecipazione di Irama a Sanremo, il rapper uscito da Amici che le aveva dedicato la tenera La ragazza con il cuore di latta (ispirata ai suoi problemi cardiaci), la bella Martina ha poi conquistato la ribalta da sola e con le proprie forze, andando a vincere l'ultima edizione del Grande Fratello "Nip".

Da lì in poi, una escalation di gradimento sui social, con gli attuali 300mila followers su Instagram "deliziati" da uno scatto in costume da bagno sulla spiaggia di Forte dei Marmi, in Toscana. Risultato: ovazione generale.

