Elisa Isoardi, dopo la Prova del cuoco la "prova costume". "Giunonica" in spiaggia a Maccarese

07 luglio 2020 a

a

a

"Prova costume rimandata" per Elisa Isoardi. Il settimanale Oggi ha scatenato i suoi segugi armati di macchina fotografica e ha paparazzato l'ormai ex conduttrice della Prova del cuoco in spiaggia a Maccarese, lido a pochi chilometri da Roma, in compagnia di amici per una giornata tutta sole e buona tavola.

La Prova del cuoco chiude, Elisa Isoardi se ne va. La sua ultima frase in diretta? Da non credere: Rai, roba raggelante

La delusione per la chiusura dello storico programma di Raiuno è forte, la botta ancora calda. E alla bella Elisa serve soprattutto relax. Un po' perfidamente, Oggi fa notare che la sua forma fisica non è delle migliori. "giunonica", un po' "appesantita". Forse anche per questo la trasferta in spiaggia non è accompagnata né dal bikini né dal prediletto costume intero, ma da una più sobria tenuta "in borghese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.