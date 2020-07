Guendalina Tavassi, dal Grande Fratello a oggi la sua metamorfosi: bikini al mare, un fisico sconvolgente

07 luglio 2020 a

Ricordate Guendalina Tavassi? Era una delle "belle" del Grande Fratello 11, poi ha iniziato come da tradizione la trafila nei talk di Barbara D'Urso, pomeridiani e non, come opinionista e polemista. Romana verace e fumantina, nel corso degli anni ha modificato profondamente il suo aspetto fisico: merito di tanta palestra e anche di qualche aiutino dal chirurgo plastico di fiducia. Il risultato? Clamoroso. Basta dare un'occhiata all'ultimo post che l'esplosiva Guendalina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: bikini ridottissimo nelle splendide acque del paradiso naturale di San Felice Circeo, con evidente rischio tsunami nel Tirreno e "coccolone" per i poveri bagnanti, forse sorpresi da cotanta esplosività ed esuberanza.

