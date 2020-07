Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, "ci hanno accolto così": ma davvero? Il racconto di Gianni Morandi

07 luglio 2020 a

Una reunion a Cellino San Marco. Ospite di Al Bano Carrisi, ecco Gianni Morandi. Lo racconta quest'ultimo direttamente dal suo profilo Facebook, nel post che potete vedere qui sotto. "7 luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco". Dunque Morandi aggiunge: "Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità". Loredana è ovviamente la Lecciso, con cui Al Bano è tornato a stare insieme. Insomma, per Gianni Morandi una piccola vacanza in Puglia nelle meravigliose tenute Carrisi, un'esperienza che ha voluto raccontare col consueto entusiasmo sui suoi seguitissimi profili social. Morandi si trova in viaggio con la sua Anna e recentemente è stato anche a Matera.

