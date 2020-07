Elisabetta Gregoraci, gioco di braccia sul minivan in bikini? Seno così in primissimo piano: pazzesca

08 luglio 2020 a

a

a

Ma davvero? Una Elisabetta Gregoraci al suo meglio, impareggiabile e provocante, nell'ultima foto pubblicata su Instagram. Uno scatto che sembra essere stato realizzato all'interno di quello che pare essere un minivan. E la peculiarità è che all'interno della vettura, l'ex moglie di Flavio Briatore, si trova in... bikini. Un selfie d'autore, con sguardo serio e dritto in camera. Ma soprattutto con una "vista" davvero privilegiata, sulle forme della showgirl, che complice il movimento delle braccia assumono una posizione... perfetta e "effetto push-up". Insomma, la consueta foto da groppo in gola della Gregoraci, che la introduce con laconico commento: "Confusa e felice", impreziosito dalla emoticon di un sole splendente.

"Ci ho provato". Elisabetta Gregoraci, un tripudio erotico: il balletto in bikini manda in tilt la piscina | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.