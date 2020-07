Federica Panicucci, un miracolo della natura: a 52 anni in bikini così, la spiaggia si ferma per lei

10 luglio 2020 a

a

a

“Fisico perfetto”. È il commento più diffuso sotto l’ultimo post Instagram di Federica Panicucci. Che a 52 anni - saranno 53 il prossimo 27 ottobre - si mantiene in una forma smagliante, da far invidia a chiunque. La conduttrice di Mattino Cinque si sta godendo le meritate vacanze italiane e ha condiviso i suoi primi bikini dell’estate. La Panicucci non risulta per nulla volgare: è splendente e sorridente in tutta la sua bellezza, avvalorata dall’abbronzatura e da un fisico asciutto e davvero da far invidia a chiunque. Qualcuno nei commenti addirittura la definisce la più bella d’Italia e un modello da seguire: ciò le fa guadagnare tanti punti nella gara dell’estate a colpo di bikini con le colleghe Vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.