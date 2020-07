Francesca Cipriani impazzita per un turco, scatta il "pronto-soccorso" di Malgioglio

10 luglio 2020 a

Francesca Cipriani chiede aiuto a Cristiano Malgioglio. La bella bionda ha perso la testa per l'uomo più desiderato del mondo: Can Yaman. Attore turco, bello come il sole. Estate amara per la Ciprani, che ha conosciuto l’attore famosissimo in uno studio televisivo. “Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata”, racconta in esclusiva la Cipriani. Poi tuona: “Malgioglio, aiutami come si conquistano i turchi?” E Cristiano è pronto al soccorso, visto che da anni è fidanzato con un turco misterioso. “Mi cercava con lo sguardo Gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”, continua a raccontare la showgirl che è reduce dal successo de La Pupa e il secchione. Sembra che tra Maglioglio e la Cipriani, amici per la pelle, ci sia un bel rapporto. Chi li ha visti insieme ci racconta di chiacchierate lunghissime. Cristiano sta dando consigli alla bellissima ed esplosiva bionda. Che ha perso la testa per l’attore turco. Non è l’unica.

