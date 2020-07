Maria Grazia Cucinotta, confessione piccantissima: "A letto con Giulio...", roba privatissima

Francesco Fredella 12 luglio 2020 a

a

a

“Mi risposo con Giulio Violati”: Maria Grazia Cucinotta è innamorata come 25 anni fa. Al settimanale Gente, l’attrice confessa che ad ottobre si scambierà di nuovo gli anelli con Giulio. Il 7 ottobre, infatti, la coppia festeggerà le nozze d’argento. Mai un gossip su di loro, mai un chiacchiericcio. Tanto feeling e basta. “Si tratta di un rapporto bellissimo. Un’intesa fantastica”, raccontano i beninformati. E poi arriva una confessione piccante. “L’intesa sessuale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata”, dice la Cucinotta a Gente. Secondo indiscrezioni, Maria Grazia vorrebbe organizzare una grande festa per quell’occasione. Un party privatissimo con amici e affetti più cari.

