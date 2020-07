Ciao Darwin, ricordate Sara Croce? Foto estrema: il costumino striminzito non contiene le sue forme

14 luglio 2020 a

Sara Croce è stata scelta per interpretare Madre Natura in Ciao Darwin non per caso. La modella e showgirl è diventata molto conosciuta grazie al programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, al punto da poter contare quasi su un milione di follower sui social. Dove la Croce posta degli scatti non adatti ai deboli di cuore: l’ultimo arriva direttamente da Taormina, perla della Sicilia molto ambita per le vacanze. Sara riesce però nell’impresa di oscurare il panorama con uno scatto che la ritrae con un costume molto attillato e sgambato che lascia ben poco spazio all’immaginazione: risaltano le curve strepitose che infatti fanno impazzire i fan, tutti d’accordo sul corpo favoloso della giovanissima showgirl.

