Eleonora Pedron compie 38 anni, la foto in costume dell'ex Miss Italia: un lato B portentoso

Una vacanza romantica per Eleonora Pedron a Ibiza, insieme al compagno Fabio Troiano. L'ex Miss Italia compie 38 anni ma il fisico è quello di una ragazzina. Una prova? Basta dare un'occhiata rapida al suo profilo Instagram: considerate la location e il periodo, un trionfo di bikini, costumi da bagno e pose ammiccanti.

Una, in particolare, attira i complimenti (a volte anche un po' troppo focosi e sopra le righe) dei suoi ammiratori. Sguardo languido verso l'orizzonte, corpo dolcemente posato su un gradone di cemento immerso in una vegetazione lussureggiante, costume intero azzurro. E il tatuaggio sul Lato B maliziosamente in bella vista: "Sei una femmina straordinaria!”, nota andando dritto al punto un fan. Come dargli torto.

