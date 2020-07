Michelle Hunziker, curve esagerate: bagno tra le cascate, in bikini è uno spettacolo della natura

15 luglio 2020 a

Michelle Hunziker si sta godendo un po’ di meritato relax in Emilia Romagna, che in una recente intervista ha definito “le mie Maldive”. La conduttrice televisiva sembra assolutamente a suo agio da queste parti, ma a differenza di molti non ha scelto il mare, bensì una gita tra le meravigliose cascate di Alferello. Le quali però non sono l’unica cosa che tolgono il fiato: la Hunziker ha infatti pubblicato sui social un paio di scatti che sono stati subito apprezzati. Michelle in bikini bianco mette in mostra il fisico scolpito e le curve esagerate, che mandano in tilt i fan: a 43 anni l’ex showgirl è davvero in una forma invidiabile.

