Antonella Mosetti, davanzale strizzatissimo nel bikini: il dettaglio provocante dell'ex di Non è la Rai

Antonella Mosetti sta trascorrendo le vacanze a Otranto. E proprio da qui stanno arrivando in serie degli scatti bollenti, che spesso lasciano poco spazio all’immaginazione. Come uno degli ultimi, in cui l’ex di Non è la Rai appare parecchio provocante in un bikini nero che non riesce a trattenere davvero il suo seno molto generoso: ne esce fuori un effetto “davanzale strizzatissimo” che manda fuori di testa i fan, sempre pronti a commentare anche con complimenti piccanti. “Là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva”, è la didascalia scelta dalla Mosetti che si presta alla facile battuta di un utente, che le fa notare che può essere “salvata” dagli “airbag” che si ritrova lì davanti.

