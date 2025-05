La Volta Buona, Pamela Petrarolo: "Mio fratello scomparso da due anni"

Ex-stellina di Non È La Rai ed ex-concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Pamela Petrarolo è stata ospite alla puntata del primo maggio de La Volta Buona su Rai 1. La Petrarolo è stata testimone del tema di puntata, incentrato sul lavoro, e dedicato al racconto della vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, si sono visti costretti a cambiare rotta oppure reinventarsi in altre vesti, per restare a galla. L’intervista di Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha però preso una piega imprevista e così si è finiti a parlare a lungo del fratello scomparso di Pamela, Manuel Petrarolo, 35 anni, da due non si hanno tracce di lui.

Così Pamela racconta: “Improvvisamente, una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due anni. Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un forte momento di depressione, ma mai avrebbe pensato che non sarebbe più tornato a casa. Manuel è sempre stato un ragazzo molto introverso, credo che abbia un po’ accusato il fatto che tutti noi fratelli ci fossimo creati una famiglia mentre lui era rimasto a casa. Poi papà si è ammalato e lui l'ha seguito molto. Un giorno, mia mamma ha ricevuto una chiamata da una signora che le diceva che aveva una lettera da parte di mio fratello. Si sono incontrate in un supermercato e lei ha consegnato questa lettera senza dire nulla, mamma è sicura che lui fosse nei paraggi per accertarsi che le venisse data. Abbiamo capito che era stato lui a scriverla, perché ricordavamo alcuni dettagli della sua calligrafia”.