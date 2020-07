Caterina Balivo, polemica per la foto prima delle vacanze: il marito "pizzicato" così

16 luglio 2020 a

Caterina Balivo ancora nel mirino degli utenti web. La conduttrice di Vieni da Me non fa in tempo a lasciare il lavoro alle spalle che subito viene massacrata. A sollevare il polverone una foto pubblicata su Instagram dalla diretta interessata che annuncia la partenza per le vacanze in Sicilia con la figlia Cora e il marito Guido Maria Brera. "Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno - scrive -. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece...Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno e vi lovvo".

Il futuro della Balivo a Canale 5? Le parole di Mediaset parlano chiaro

Peccato però che agli internauti non sfugge un piccolo dettaglio: nell'immagine pubblicata dalla Balivo si vede il marito con le cuffie. Immediata la polemica sulla violazione delle regole stradali, che la stessa conduttrice ha placato con un semplice: “No, era per quei 5 minuti”.

