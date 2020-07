Elena Santarelli in costume, la domanda indiscreta sul seno rifatto: "Come le gomme dell'auto"

16 luglio 2020 a

Non ci sono segreti per Elena Santarelli, che posa in costume. È meravigliosa (come sempre). Ai fan risponde apertamente senza problemi. E, non appena sui social le chiedono del suo décolleté, replica così: "Il seno naturale o no è comunque mio, perché le protesi sono di mia proprietà. L’ultimo intervento lo ha realizzato Nicola Fierro. Diffidate di chi vi promette che durerà per sempre, prima o poi scendono anche queste e le gomme vanno cambiate come le gomme dell’auto".





Appunto: non ci sono segreti. Elena ha un fisico da urlo. E svela il trucco: "Un impegno costante, da anni. Nel weekend ci si lascia andare alle golosità e ai piaceri del palato, ma durante la settimana mangio regolare, faccio attività fisica, bevo e mi idrato. Sicuramente anche i trattamenti estetici aiutano". Poi conclude: "Ho scelto di vivere giorno per giorno e di essere grata giorno per giorno, non esiste solo quella paura per una mamma... Allora meglio respirare e godersi le ore, i minuti e le giornate".

