Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo: "Non sono simili?"

18 luglio 2020 a

"Mammamia che impressione!". Perfidissimo Dagospia: grazie a un pesce balestra prende di mira Lilli Gruber e Alba Parietti. Lo spunto è la foto pubblicata da un pescatore della Malesia di un pesce balestra appena pescato e decisamente singolare.

La sua dentatura, simile a quella di un uomo, lo ha reso non solo unico nel mondo ittico ma addirittura una sorta di "sosia", suggerisce Dago maligno, di alcune dive dalle labbra rifatte come, appunto, la conduttrice di Otto e mezzo e l'ex coscialunga della sinistra. "Bocca e dentatura simile a quella della Parietti e LilliBotox Gruber", scrive in homepage il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Il confronto fotografico? Giudicate voi...

