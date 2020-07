Laura Torrisi in piscina con mini bikini nero: uno tsunami erotico a 40 anni

19 luglio 2020 a

Un tranquillo bagno in piscina con Laura Torrisi può trasformarsi in tsunami erotico. La splendida attrice toscana, lanciata in tv dal Grande Fratello e nel cinema da Leonardo Pieraccioni, diventato poi suo marito, a 40 anni sfoggia un fisico invidiabile e per averne prova basta dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram. Mai volgare, sempre ammaliante e con un pizzico di autoironia.

L'ultimo scatto? Quello a mollo in bikini nero e occhiali da sole d'ordinanza, con didascalia insospettabilmente patriottica: "Estate italiana". Sarà forse per superare le amarezze della primavera segnata da coronavirus e lockdown, ma il sorriso di Laura pare rincuorare anche i suoi tanti followers, che apprezzano "il gesto".

