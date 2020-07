Olivia Paladino, "mentre in Europa gonfiano Conte come una zampogna...": clamoroso scoop di Signorini, beccata così

20 luglio 2020 a

Hai capito, Olivia Paladino? Si parla della compagna del premier, Giuseppe Conte, in queste ore impegnato nella durissima (e per l'Italia poco proficua) trattativa a Bruxelles sul Recovery Fund. Bene, come fa notare Dagospia, con il solito titolo ferocissimo, "mentre Conte viene gonfiato come una zampogna a Bruxelles, la compagna (per mancanza di prove) Olivia Paladino si spiaggia tranquilla, come un pisello nel proprio bacello, tra gli scogli di Punta Rossa, resort vip del circeo, in compagnia della figlia undicenne Eva (avvolto nel mistero chi è il padre della piccola)", conclude Dagospia, il tutto rilanciando una foto esclusiva di Chi - il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini - che mostra Olivia in acqua insieme alla figlia.

