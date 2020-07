Raffaella Fico, problema col bikini: è troppo piccolo, il seno e il Lato B esplodono

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

Bellissima. Fisico da urlo. Roba da restare senza fiato. Raffaella Fico, napoletana doc, fa sognare i fan prima con alcuni scatti in bikini e poi con la notizia del nuovo fidanzato. Si tratta di Giulio Fratini, che Forbes (la prestigiosa rivista economica) inserisce tra i migliori imprenditori under 30. Raffaella e Giulio hanno postato alcune foto insieme. Ora non ci sono dubbi: chiamatelo amore.

Una notizia bellissima per Raffaella, mamma della piccola Pia (nata dalla storia con Mario Balotelli). Adesso la modella ritrova il sorriso. E i suoi fan (tantissimi anche sui social) attendono nuove foto della coppia. Che vive un sogno.

