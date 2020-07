Alba Parietti, "trova le differenze": la foto su Instagram e quella al naturale, colpo basso dei paparazzi

25 luglio 2020 a

Colpo basso di Oggi contro la bellissima e intramontabile Alba Parietti. Che succede? Succede che la showgirl, 59 anni portati in modo divino, sul suo profilo Instagram abbia postato delle immagini che la ritraevano a Ibiza, in cui spiccavano le sue gambe da urlo. Peccato però che nella stessa giornata - e lo dimostra il fatto che il costume indossato da Alba sia il medesimo - i paparazzi del rotocalco fossero proprio a Ibiza e sulle sue tracce. Morale, la hanno immortalata "al naturale", senza i ritocchini a cui tutti i vip, ammettiamolo, indulgono sui social. E Oggi ha pubblicato queste immagini, commentando che ci sono "molte, moltissime differenze: guardare per credere...". Qui sotto potete vedere sia il post su Instagram della Parietti sia una delle foto di Oggi, di cui potete vedere il servizio completo cliccando qui .

