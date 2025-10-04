Giuseppe Conte assente al corteo "causa indisposizione"

Giuseppe Conte non ci sarà. Il leader del Movimento 5 Stelle non scende in piazza a favore della Palestina. Ci sarà invece una delegazione grillina. Il gruppo è composto da diversi ragazze e ragazzi del network giovani insieme a Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, Alessandra Maiorino, vice capogruppo al Senato, Michele Gubitosa, vicepresidente, Paola Taverna, vicepresidente vicario, Gianluca Perilii, coordinatore comitato progetti e i deputati Francesco Silvestri, Agostino Santillo, Valentina D'Orso, Davide Aiello, Susanna Cherchi e Daniela Morfino. "A causa di un'indisposizione" dopo il rientro dalla chiusura della campagna elettorale in Calabria, Conte non riuscirà a unirsi alla delegazione M5S già presente in piazza oggi pomeriggio.

A sostegno della piazza, anche il Partito democratico. I dem si scagliano contro i controlli della Polizia. "In queste ore ci arrivano diverse segnalazioni di pullman diretti alla manifestazione nazionale di ROMA contro il genocidio a Gaza che sono stati fermati alle porte della Capitale. Le persone a bordo sono state fatte scendere dai pullman e identificate. Altre segnalazioni arrivano anche dalla zona sud di Roma e dalle stazioni ferroviarie da dove giungono testimonianze di perquisizioni a tappeto e capillari". Lo dichiarano in una nota le parlamentari e i parlamentari del PD Ouidad Bakkali, Mauro Berruto, Laura Boldrini, Susanna Camusso, Cecilia D'Elia, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Rachele Scarpa, Nico Stumpo e Stefano Vaccari e l'ex ministro e consigliere regionale della Liguria Andrea Orlando. "Ci auguriamo - conclude la nota - che i controlli avvengano nel modo più corretto e rapido e che non si trasformino nella limitazione del diritto di queste persone a partecipare a una manifestazione regolare e autorizzata".