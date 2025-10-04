Piazzapulita, il sondaggio Mannheimer: premier di sinistra? Meglio Conte della Schlein

Piovono sondaggi amari sulla testa di Elly Schlein. L'ultimo è quello di Eumetra illustrato da Renato Mannheimer, ospite di Piazzapulita su La7. Il padrone di casa Corrado Formigli stoppa subito l'esperto, che voleva partire con le intenzioni di voto: "No, andiamo qua, questo è interessante". E non sbaglia, in effetti: si tratta di una domanda molto precisa e utile per fotografare lo stato di salute del centrosinistra: "Chi vorreste come candidato premer dell'opposizione a Meloni?". Logica vorrebbe che proprio Elly, segretaria del Partito democratico che è largamente primo per voti nel campo largo, fosse la preferita. In subordine, ci potrebbe essere un outsider fuori-sacco. Invece no: ed è uno smacco per la Schlein.

Il preferito nel sondaggio di Mannheimer risulta essere Giuseppe Conte, ex premier e oggi leader del Movimento 5 Stelle e in quanto tale rivale interno dei dem, con il 34,2 per cento. Nettamente più della stessa Schlein, solo seconda con il 21,8 per cento. A seguirla, non troppo distante, il grande vecchio del Pd Pier Luigi Bersani, con il 17,4 per cento.

Il candidato premier delle opposizioni: guarda qui il video di Piazzapulita su La7 Al quarto posto, ai piedi del podio ma - immaginiamo - in rapida ascesa c'è Silvia Salis, sindaca di Genova da più parti indicata come aspirante leader della coalizione e non proprio ben vista dal Nazareno: per lei siamo già al 14,1%, mica male. Chiude il conto l'immarcescibile Matteo Renzi, anima moderatissima del centrosinistra e assai indigesto a Conte e ai rossoverdi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Italia Viva, che per qualche anno il capo del centrosinistra lo è stato per davvero, c'è un 4,9% di fan.

