Giuseppe Conte attacca Meloni, replica-FdI: "Qual è il tuo posto"

Meloni " provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso - ha tuonato l'ex avvocato del popolo -. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro , provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l'indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo. La stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica. Io non avrei mai provocato una piazza. A me è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato ". Insomma, siamo al cortocircuito totale: secondo Conte, è Meloni ad aizzare e fomentare le piazze. Siamo al totale ribaltamento della realtà.

E ancora, "ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando. Guardate che clima di odio stanno provocando, capite è una tecnica. È una tecnica per alimentare e alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire vedete, come sono cattivi. Vedete, noi, assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo, estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia. Cioè, non ci caschiamo".

Di fronte a tale intemerata, non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia, che su X ha ricordato al leader del M5s quale sia il suo posto nel mondo: "No avvocato, da te lezioni non ne prendiamo. Con il tuo governo hai fermato l’Italia, limitando le libertà e mettendo in ginocchio l’economia. Gli italiani stanno ancora pagando il prezzo della tua incompetenza e delle tue scelte scellerate. Sii responsabile: ferma la tua propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. Conte, scendi dalla cattedra e torna tra i banchi: è lì il tuo posto".