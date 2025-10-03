Libero logo
Giuseppe Conte attacca Meloni, replica-FdI: "Qual è il tuo posto"

di Andrea Carrabinovenerdì 3 ottobre 2025
Maurizio Landini convoca lo sciopero generale per protestare contro quanto accaduto alla Flotilla. E i leader dell'opposizione scendono in piazza per attaccare Giorgia Meloni e per tentare di racimolare un po' di voti in vista delle prossime Regionali (anche se quei voti, paralizzando l'Italia, rischiano di perderli). In questo senso, Giuseppe Conte sembra quello più battagliero, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate in un collegamento con L'aria che tira su La7. Dichiarazioni a tratti lunari.

Meloni "provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso - ha tuonato l'ex avvocato del popolo -. E che cosa fa poi? Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l'indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo. La stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica. Io non avrei mai provocato una piazza. A me è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato". Insomma, siamo al cortocircuito totale: secondo Conte, è Meloni ad aizzare e fomentare le piazze. Siamo al totale ribaltamento della realtà.

E ancora, "ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando. Guardate che clima di odio stanno provocando, capite è una tecnica. È una tecnica per alimentare e alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire vedete, come sono cattivi. Vedete, noi, assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo, estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia. Cioè, non ci caschiamo".

Di fronte a tale intemerata, non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia, che su X ha ricordato al leader del M5s quale sia il suo posto nel mondo: "No avvocato, da te lezioni non ne prendiamo. Con il tuo governo hai fermato l’Italia, limitando le libertà e mettendo in ginocchio l’economia. Gli italiani stanno ancora pagando il prezzo della tua incompetenza e delle tue scelte scellerate. Sii responsabile: ferma la tua propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. Conte, scendi dalla cattedra e torna tra i banchi: è lì il tuo posto".

