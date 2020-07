Belen Rodriguez, ritorno di fiamma? Quel cuoricino sospetto sotto la foto dell'ex con i muscoli

25 luglio 2020 a

Lo scatto tutto muscoli di Andrea Iannone postato sull sua pagina Instagram ha ricevuto il consenso di Giulia De Lellis ma soprattutto quello di Belen Rodriguez. Il pilota di MotoGP è stato per un breve periodo il compagno della showgirl argentina, prima che lei lo lasciasse per tornare da suo marito. I due non si sono lasciati bene. Ma dopo la rottura tra Belen e De Martino questo particolare social può alimentare vari pettegolezzi. Belen sta frequentando da qualche tempo Gianmaria Antinolfi.

Niente di ufficiale proprio come il pilota di MotoGp che starebbe frequentando da prima del lockdown Cristina Buccino. Ma nessuno dei due oggi vuole ancora ufficializzare la loro storia, fin qui sempre negata. I due novelli innamorati avrebbero trascorso qualche giorno fa insieme una notte in un albergo nel cuore della città, lo stesso della Fiorentina avversaria dell’Inter.

