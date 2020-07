Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la ex di lui vuota il sacco: "Mi ha telefonato per rivederci, dice che loro due sono solo amici"

25 luglio 2020 a

Un colpo di fulmine a ciel sereno. Nel bel mezzo della relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si ripresenta l'ex di lui. L'attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair ha confessato che il rapporto con l'attore italiano non era davvero finito quando sono apparse le foto con la deputata di Italia Viva. “La mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l’ho mollato - ha spiegato al settimanale Di Più la 24enne -. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?”. E ancora, sul momento in cui Berruti ha conosciuto la Boschi: “Ma non ci eravamo lasciati: riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi”.

Stando al racconto della Kirchmair Berruti le avrebbe telefonato: “Mi ha detto che con Maria Elena sono solo amici. Mi ha detto: 'Non correre, rivediamoci, guardiamoci negli occhi e decidiamo cosa fare'”. Una confusione assurda da cui ho deciso di tirarmi fuori”, ha confidato per poi proseguire: “Giulio mi ha chiamato in questi giorni quando su Internet è tornata a galla la nostra storia. Mi ha detto di essere infastidito dal vortice del gossip. Ha ripetuto: 'Con la Boschi siamo solo amici'". Infine la chiosa un po' stizzita della ex: “Lo trovo un atteggiamento incomprensibile: o mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso”.

