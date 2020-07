Belen Rodriguez, "eppure per suo figlio potrebbe farlo": sfregio a De Martino in aeroporto, l'accusa alla showgirl

Roberto Alessi 27 luglio 2020 a

a

a

Fino a un paio di mesi fa erano baci (a favore di selfie), abbracci, dichiarazioni di passione. Oggi è l'indifferenza. Mentre lui, Stefano De Martino, va a prendere in aeroporto il figlio Santiago, lei, Belen Rodriguez, è gelida, impassibile e sì, che per la serenità di un bambino, più che felice di rivedere il papà, più che adorato, potrebbe anche accennare a un sorriso. Lui tace, testosteronico come lui solo, lei lancia anatemi sul suo Instagram, che magari non sono indirizzati a lui, ma che farebbero toccare ferro anche solo all'amministratore del loro condominio: «Karma. Chi ha tradito verrà tradito. Chi ti ha illuso verrà illuso. Chi ti ha offeso verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire verrà di peggio. Perché sono così le regole del gioco». E che è? Medea la vendicatrice? Intanto lui fa il papà. Pare l'abbiano fatto fuori dalla Rai, ma solo per il Covid, mentre Made in Sud se si replica potrebbe andare in onda nell'estate del 2021. Lei intanto ormai con la testa è a Ibiza, dove pare la raggiungerà il nuovo ragazzo Gianmaria Antinolfi.

"Come reagirebbe chi ha visto morire uno dei suoi cari?". Clamorosa fucilata di Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.