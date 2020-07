Chiara Ferragni, la foto del lato B in microbikini manda in tilt i fan: "Sei bellissima"

30 luglio 2020 a

Chiara Ferragni e lo scatto che manda in tilt i fan. L'influencer ha deciso di farsi immortalare al mare mentre sfoggia un fisico da urlo e un lato B da lasciare a bocca aperta. In vacanza in Sardegna con il marito Fedez, il figlio Leone, mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca, la Ferragni ha comunque replicato ai numerosi commenti dei seguaci: "Sei bellissima, ma come fai a non avere un inestetismo? Neanche a la cellulite?" chiede un utente. Presto detto, la risposta non tarda ad arrivare: "Ce l'abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce". E lei da esperta lo sa bene.

