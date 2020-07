Chiara Ferragni di fronte alla sede del Pd: "Giochiamoci il tutto per tutto", sfottò ai dem

21 luglio 2020 a

La visita tanto contestata di Chiara Ferragni agli Uffizi ha però ottenuto quello che ci si aspettava: un boom di visitatori. Il successo non è passato inosservato agli internauti che si sono addirittura spinti oltre diffondendo una foto della influencer davanti alla sede del Pd: "Giochiamoci il tutto per tutto", si legge ironicamente. Dopo il flop dei dem e del loro segretario Nicola Zingaretti arrivato ultimo nella classifica dei governatori con più gradimento, al Pd non resta che usare la Ferragni.

Non solo, perché gli utenti del web si appellano a lei anche per qualcosa che va oltre l'impegno politico. “L’unica persona che può convincere la Kinder a reintrodurre nel mercato italiano gli Happy Hippo è lei”, oppure: “Chiara dai che ti costa. Fai una storia e boom: happy hippo in ogni supermercato d’Italia”. E ancora: “Chiara Ferragni si fa fotografare mentre compila il 730 e l’evasione fiscale cala del 30%”. Magari bastasse così poco.

