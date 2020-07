Riccardo Scamarcio "pizzicato in ospedale”: fiocco rosa per l'attore e la compagna Angharad Wood

Francesco Fredella 30 luglio 2020 a

a

a

Cicogna. Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio, che diventa padre per la prima volta. La sua compagna Angharad Wood ha dati alla luce una femminuccia. Notizia blindata. Trapela pochissimo. Ma il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l'attore, insieme a suo fratello e alla neomamma, all'esterno dell'ospedale romano (dove è avvenuto il parto). Scamarcio è arrivato un ospedale in tenuta casual: t-shirt e occhiali da sole. I fotografo, però, lo hanno notato subito e i primi scatti hanno fatto il giro della Rete.

x 1 / 6

Con Angharad fa coppia fissa da due anni. Lei è una manager di 46 anni. Lui un attore affermatissimo che ha vissuto una storia d’amore con Valeria Golino. Acqua passata. Ora inizia un’altra favola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.