Serena Enardu vede Pago, "non ho dormito tutta la notte": una svolta inattesa

Dopo la bufera arriva il sereno? Forse. Intanto, l’ultima indiscrezione parla di un riavvicinamento (momentaneo) di Pago e Serena Enardu. “La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”, racconta Serena. La sua storia con il cantante è entrata in una forte turbolenza dopo Temptation island e poi tutto è continuato al Grande Fratello Vip. Successivamente, Serena ha aggiunto che a causa dell'incontro e dei pensieri che le ha suscitato "non ho dormito tutta la notte".

Nei giorni scorsi la Enardu é stata vittima di un’incidente domestico. Tutto per fortuna si è risolto positivamente. Ma adesso ai fan di Pago interessa una cosa: tornerà con Serena? C’è chi giura che non accadrà mai. Pare che sia rimasto molto scottato dopo l’esperienza a Temptation che ha visto il tentatore Alessandro entrare a gamba tesa nella coppia.

