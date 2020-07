Barbara D'Urso, selfie allo specchio e scollatura monstre? Svela le sue forme così: divina

31 luglio 2020 a

Provocazione pura firmata Barbara D'Urso, che in questi ultimi giorni, giorni di rara e meritatissima vacanza per la conduttrice Mediaset, sta deliziando i suoi seguaci su Instagram con una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. E si rivela semplicemente intramontabile. Eccoci, dunque, a commentare una delle sue ultime immagini: "Specchio", scrive per poi aggiungere gli hashtag #selfie e l'immancabile #colcuore. E Carmelita ovviamente si auto-ritrae allo specchio, vestita con una sorta di salopette dalla scollatura abbondante, generosissima, super-seducente. E il risultato è quello che potete vedere nell'immagine qui sotto. Da far invidia alle ragazzine di mezzo mondo.

A 62 anni, così: la prova definitiva, Barbara D'Urso è eterna. Uno tsunami sexy | Guarda

