Cristiano Malgioglio, pene d'amore: "Non so nuotare. E senza il mio fidanzato turco..."

Parole d’ordine: musica e amore. Cristiano Malgioglio, imprevedibile e virale sui social, si trova tutti in Puglia (precisamente in Salento). “Non so nuotare”, ci racconta al telefono. “È la prima estate che passo senza il mio fidanzato turco, non posso andare lì e ci sentiamo al telefono. Pene d’amore in questo caldo agosto”, continua Malgioglio. Che ha deciso di prendere lezioni di nuoto. Adesso Cristiano si è ritagliato un po’ di relax al mare in attesa del suo prossimo disco. Infatti, dopo “Danzando”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Dolceamaro” e (con la numero uno Barbara d’Urso) “Notte perfetta”, a settembre lancerà la sua nuova canzone. Una fonte segreta ci spiffera: “Si dice che sarà una bomba con il gruppo piu famoso dell'Americano Latino”. Al momento top secret. Ma cresce l’attesa.

