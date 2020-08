Andrea Damante e Giulia De Lellis, "per undici volte": si sono mollati? Un indizio pesante e quell'incrocio pericoloso

Francesco Fredella 02 agosto 2020 a

a

a

Undici post senza Andrea Damante. Giulia De Lellis ha mollato il dj veronese? Sembrerebbe proprio di sì. Condizionale d’obbligo in questo caso, non ci sono conferme (neppure smentite). Eppure diversi giorni fa erano al settimo cielo sui social. Poi cosa è successo? Mistero. Giulia, a quanto pare, si trova vicino Roma dove vivono i suoi genitori. Damante in Sardegna alle prese con serate esclusive nei locali più “in”. Poi la sua ex Claudia Coppola sarebbe stata incrociata a Forte dei Marmi pochi giorni fa quando non c’era Giulia. Un vero giallo. Ma, se l’indiscrezione dovesse essere confermata, potremmo trovarci di fronte ad un’altra doccia fredda. Anzi ghiacciata. Dopo la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, potremmo trovarci dinanzi ad un film già visto.

Finalmente tutta la verità, Chiara Ferragni? Ecco quanto guadagna con ogni singolo post, cifre-choc

"Così finisce un'amicizia". Moser-Damante, il sospetto su De Lellis e clan di Belen

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.