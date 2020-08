Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, bomba di Dagospia: "La foto che ancora nessuno ha visto, scatta la caccia grossa"

04 agosto 2020 a

Si torna a parlare di una delle coppie dell'estate, quella composta da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Dagospia, infatti, si interroga: dove sono finiti? Già, non si fanno vedere insieme da qualche tempo, e sempre Dago sottolinea come "uno scatto della parlamentare e dell'attore ha un certo appeal, così i paparazzi si sono messi sulle loro tracce". Ma c'è un problema: fino ad ora, tutte le foto trapelate della coppia sembravano dei posati, insomma non paparazzate genuine. Sempre Dago aggiunge che "servono scatti reali e inaspettati. Il bacio al parco vale molto poco!". Dunque, si apre ufficialmente la corsa ad accaparrarsi la prima foto genuina della Boschi e Berruti insieme. Chi la spunterà?

