Taylor Mega, fuori tutta la verità: "La bambina che non c'è più", dettagli sconvolgenti?

Dopo Giulia De Lellis ci prova anche Taylor Mega, che scrive un libro. In pre-order è già possibile acquistarlo, alle 14 di ieri - lunedì 3 agosto - l’annuncio. Taylor decide di raccontare la sua versione dei fatti mettendo nero su bianco la propria vita. Il titolo: La bambina non c’è più, Taylor racconta come sia diventata Mega. “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”, riassume cosÌ quello che leggeremo nel suo primo libro. Per lei nessun reality (fino ad ora) e sembra che non ci siano possibilità. Sempre un po’ fuori dagli schemi, adesso però Taylor è pronta a raccontarsi senza filtri. Ma in Rete c’è anche chi la attacca dopo la notizia del libro. E’ presto per fare bilanci, ma per adesso sembra che il libro ancora sia disponibile solo on-line. Quello della De Lellis (tutto incentrato sulle corna ricevute da Damante) è andato a ruba nei negozi, scalando le classifiche.

