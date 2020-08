Melita Toniolo, forme clamorose: "Solo per voi, sfogatevi". Come mette a tacere i fessi che la insultano

05 agosto 2020 a

a

a

Melita Toniolo offre una lezione sul body shaming agli hater. Su Instagram la 34enne famosa per aver partecipato al Grande Fratello pubblica da settimane foto che la ritraggono senza filtri: lei è orgogliosa delle sue curve e delle sue rotondità, nonostante qualche commento cattivo “per un po’ di pancetta”. A dispetto della quale la Toniolo rimane comunque una donna di straordinaria bellezza e sensualità, come si evince dall’ultimo scatto postato sui social, in cui Melita si mostra in costume con un fisico morbido quanto attraente. “Ciao haters - ha scritto la showgirl a corredo del post - questa foto è solo per voi: volevo farvi sfogare ancora un po’ e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà. A presto, ciao”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.