Alessia Marcuzzi, micro-slip leopardato: il lato B come non si era mai visto

Ma quale crisi? Amore a gonfie vele tra Alessia Marcuzzi e il marito, Paolo Calabresi Marconi, coppia finita al centro del gossip a causa delle voci sul triangolo con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono infatti stati paparazzati al mare da Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. Passione pura a Formentera, tra baci e abbracci appassionati. La Marcuzzi si avvinghia al marito e sembra non volerlo lasciar scappare. E, ritratta di spalle, sfoggia anche un incantevole lato B fasciato in un costumino leopardato che è una provocazione pura. La coppia non ama esibirsi, è piuttosto riservata, sui social raramente si mostra in coppia. Ma alle Baleari tutto è possibile soprattutto se ci sono in agguato i fotografi di Signorini...

