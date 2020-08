Belen Rodriguez, estate orribile: l'indiscrezione, si dice che la sorella Cecilia...

Roberto Alessi 02 agosto 2020 a

«Sarà l'estate 2020 quella del sorpasso in casa Rodriguez?». Si pone la domanda il mio Massimo Murianni, amico, bon vivant e vicedirettore di Novella 2000. La piccola Cecilia Rodriguez (piccola? Ha trent' anni!), dopo anni passati nel cono di luce creato per lei dalla più famosa Belen Rodriguez, ora potrebbe essere pronta a diventare un capitolo a se stante nel libro dello showbusiness italiano. L'accelerata di Chechu, così la chiamano, è iniziata con Ignazio Moser. I due si sono incontrati nei locali ampi, ma blindati della Casa del Grande Fratello Vip, edizione 2017. Lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, ma il rapporto scricchiolava, il Gf è stato galeotto, e Monte ha ricevuto il benservito in diretta nazionale.

Finalmente liberi, Cecilia e Moser si sono scatenati, infuocando gli arredi della Casa. L'amore continua, alla grande. E tutto proprio nell'anno terribile di Belen, ri-mollata dal marito Stefano De Martino in circostanze non ancora chiarite ufficialmente. Un tradimento? Con Alessia Marcuzzi? Con altre? Lei, Belen, inviperita, si è trovata un rimpiazzo al volo, tal Gianmaria Antinolfi (ma c'è chi dice che ora sia già passato oltre, verso quel manzone di Michele Morrone). Stefano tace sornione. Il triangolo infiamma il gossip. Belen è abituata, soffre, ma incassa, conosce le regole. È l'anno di Cecilia e Ignazio, dunque. Loro sono felici quanto Belen è cupa. Sarà l'estate del sorpasso in casa Rodriguez? Probabilmente no, ci vuole altro che un fidanzamento perfetto da oppore a un matrimonio in crisi. Belen resta Belen. Ma Chechu brilla che è una meraviglia.

